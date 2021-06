La Juventus è ancora dentro la SuperLega insieme a Real Madrid e al Barcellona. E su questo non ci piove. Ma le ultime indiscrezioni dalla Spagna parlano di un coinvolgimento ancora in essere da parte di tutti gli altri 9 club che successivamente si sono (almeno in apparenza) ritirati.

Anche di questo si è parlato nella puntata di ieri de L'Osservatorio Romano, con il direttore editoriale de IlBianconero.com Marcello Chirico che ha individuato una particolare tendenza recente del presidente Uefa Aleksander Ceferin nelle ultime dichiarazioni...

Guarda l'estratto video: