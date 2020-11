di Antonio Romano

Dalla gara con il Benevento ai problemi, più o meno grandi, della Juventus. Nuvoloni sopra la squadra di Pirlo, che ha trovato un altro pareggio sostanzialmente inutile. Ne parliamo a L'Osservatore Romano, di Antonio Romano. Ospite il nostro direttore editoriale, Marcello Chirico.



"Cristiano Ronaldo ha accusato davvero un problemino fisico durante la gara con il Ferencvaros e per questo è stato tenuto a riposo con il Benevento? Io non ci credo - le parole proprio di Chirico -. Altrimenti Pirlo, nella comunicazione fatta alla vigilia, avrebbe risposto diversamente alla domanda su CR7. Come abbiamo già detto, questa squadra non riesce a vincere senza il portoghese. Allora, voglio girare la domanda: questa squadra è stata costruita bene? Secondo me, tutti i nodi, stanno venendo al pettine...".



