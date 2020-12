1







di Antonio Romano

Diciassettesimo appuntamento con L'Osservatore Romano, la striscia quotidiana del nostro sito a cura di Antonio Romano, che la Juventus minuto per minuto l'ha raccontata e la racconta puntualmente.



Il mondo del calcio piange Paolo Rossi. Lo fa dalla notte tra mercoledì e giovedì, quanto il Pablito del Mundial '82 si è spento a 64 anni. Puntata speciale dell'Osservatore Romano, per ricordare insieme ad Antonio Romano e Marcello Chirico il Rossi azzurro ma anche quello bianconero, che dal 1981 al 1985 ha vinto una Coppa dei Campioni, due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Coppa delle Coppe con la maglia della Juve, oltre a un Pallone d'Oro.



Rossi ma non solo in questa puntata speciale - il primo LIVE dell'Osservatore, ma presto ne arriveranno altri - nel quale si è parlato anche delle Women che nonostante la sconfitta hanno fatto una gran partita di cuore e sacrificio contro il Lione, dell'impresa della squadra di Andrea Pirlo al Camp Nou contro il Barça e del mercato che verrà, con Paul Pogba al centro dei pensieri bianconeri.