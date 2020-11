Rassegna stampa, mercato, analisi tattiche e focus sui giocatori: questo e tanto altro è Osservatore Romano. Il nuovo formato de Ilbianconero.com, condotto da Antonio Romano, volto storico delle vittorie e dei momenti più emozionanti della Juventus. Lui che il mondo bianconero l'ha vissuto minuto dopo minuto, ora ce lo racconta in esclusiva.



Questa è la decima puntata! Protagonista la Juventus Women, con la super-tifosa Valeria Piovano che racconta la sua passione per le bianconere: tanti aneddoti, commenti e considerazioni sulle ragazze di coach Guarino, che stanno dominando il calcio femminile italiano e sono attese da una grandesfida in Champions contro il Lione.