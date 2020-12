4







di Antonio Romano

La Juve corre veloce verso il derby e dribbla anche le ultime notizie di cronaca. Come sarà la squadra di Pirlo nella stracittadina di domani sera? Dubbi e impressioni, poi le parole di Andrea Pirlo. Ne L'Osservatore Romano di oggi, di Antonio Romano, è ospite il direttore editoriale de IlBianconero.com, Marcello Chirico. Che sul Toro non ha dubbi: "Penso di essere uno dei pochi juventini che non vorrebbe mai vederli in Serie B perché amo vedere il derby. Appartengo alla generazione degli anni Settanta, Ottanta. Quelli erano veri, oggi sono cambiati i valori. La Juve ai tempi sudava, e spesso perdeva. Poi la ruota è tornata a girare...".



Ma sarà un "derby fondamentale", questo. Il motivo? Bisogna recuperare immediatamente in classifica. "Mi ricorda quello del 2015, deciso da Cuadrado all'ultimo minuto: la squadra partì malissimo, e le difficoltà sono simili. Occorre recuperare posizioni e punti, da qui a Natale non bisogna sbagliarne una". Fuori Morata, ma ci sarà Cristiano Ronaldo. Testa e applicazione, la richiesta di Chirico. E un appello finale a Paulo Dybala...



Guarda L'Osservatore Romano nel video qui in basso.