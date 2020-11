Una vigilia senza. O meglio: con la notizia che Ronaldo, sull'aereo verso Benevento, non ci è mica salito . Come lui, fuori anche. E' invece tornato Leonardo, che domani si candida ad un posto da titolare.Nell'appuntamento quotidiano con l', tutto l'accompagnamento verso la sfida della Juventus contro i campani. "Una gara da non sottovalutare - spiega, direttore editoriale de IlBianconero.com e ospite del programma -,. Abbiamo visto Crotone e Verona, no? Magari andava fatto rifiatare in un'altra partita".Le ultime su- non certo al meglio, comunque tra i titolari - e sulladi Andrea Pirlo: domani affronta l'amico Pippo Inzaghi, ma il pensiero è esclusivamente rivolto ai tre punti.