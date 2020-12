1







di Antonio Romano

Ronaldo contro Messi ok, ma non solo. Dietro a Barcellona-Juventus in programma domani sera al Camp Nou ci sono mille incroci e significati. Il più importante, sicuramente, è la ricerca di continuità da parte della squadra di Pirlo, che dopo la vittoria nel derby col Torino vuole sbancare anche il Camp Nou per conquistare il primo posto nel gruppo G di Champions e dare un segnale a tutti che la vera Juve è tornata. Alla vigilia del big match, abbiamo fatto il punto con Antonio Romano tra motivazioni e ultime dalla Continassa



Guarda qua la 15esima puntata de L'Osservatore Romano, la nostra esclusiva striscia quotidiana per raccontare la Juve minuto per minuto: