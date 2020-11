di Antonio Romano

Cagliari battuto e domani è già vigilia di Champions: la Juve no, non può fermarsi. Né godersi fino in fondo la bella vittoria contro i sardi, con Cristiano Ronaldo assoluto protagonista e autore di una meravigliosa doppietta. E' stato proprio CR7 a sparigliare le carte per la squadra di Pirlo, che ha ritrovato solidità e certezze. Poi, un fuoriclasse: Matthijs de Ligt.



Menzione d'onore per Arthur e Bernardeschi, autori di una prova maiuscola. Chirico sentenzia: "L'avevo detto, ha segnato proprio Cristiano Ronaldo. Ecco, prima di metterlo in discussione, di pensare al bilancio, analizziamo il campo: il futuro della Juve è anche il futuro di CR7. Finché dura, bisogna tenerselo...".



