Vigilia di Champions League al completo. O quasi, perché Chiellini è incappato in un altro infortunio muscolare, che lo escluderà dalla sfida di domani sera contro la Dynamo Kiev, in dubbio per il derby contro il Torino.



Nell’appuntamento quotidiano con l’Osservatore Romano, l’accompagnamento verso il match europeo, in programma domani sera allo Stadium: “Chiellini non è al primo infortunio – spiega Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com e ospite del programma -, perché alla Juve non hanno fatto un ragionamento ponderato su di lui?”.



Poi, il pensiero su Frabotta e le ultime sulla formazione di Pirlo anti-Dynamo Kiev



