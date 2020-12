Rassegna stampa, mercato, analisi tattiche e focus sui giocatori: questo e tanto altro è Osservatore Romano. Il nuovo formato de Ilbianconero.com, condotto da Antonio Romano, volto storico delle vittorie e dei momenti più emozionanti della Juventus. Lui che il mondo bianconero l'ha vissuto minuto dopo minuto, ora ce lo racconta in esclusiva.



Indomani di Champions, con la vittoria per 3-0 sulla Dinamo Kiev, e antivigilia di campionato, con il derby di Torino in programma sabato alle 18. Ma a che punto è la Juventus? Capiamolo insieme!



Ecco qui la 12^ puntata: