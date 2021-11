Stefano Luxoro, ex osservatore della Juventus, racconta a Tuttosport due aneddoti riguardanti Kylian Mbappé. Luxoro vide quel giovanissimo fenomeno francese per la prima volta all'opera nell'Under 15 delle banlieue parigine contro i pari-età del Paris Saint-Germain: "Mi colpisce a suon di giocate fuori dal comune realizzate ad una velocità impressionante per l’età che ha. È magro, con gambe più lunghe rispetto al corpo".

E poi, tre anni dopo, un Monaco-Bastia Primavera: "Mbappé gioca a una velocità diversa da tutti gli altri. Quando dribbla, sembra uno sciatore... E poi pensa calcio! Chiamo immediatamente l’allora d.s. juventino Paratici, che si attiva per prenderlo. Ma alla fine il francese, tentato dal salto immediato in prima squadra, prolunga con il Monaco."