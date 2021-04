Dopo un inizio di stagione col botto, Nicolò Rovella ha trovato meno spazio da quando al Genoa è arrivato Davide Ballardini, che lo considera un'alternativa ai titolari. Il centrocampista classe 2001 però è pronto a prendersi il posto dal primo minuto proprio nella sfida contro la Juventus che ha gennaio l'ha preso lasciandolo in prestito in rossoblù. La squalifica di Strootman potrebbe favorire il gioiellino Rovella, che è pronto a scendere in campo contro il suo futuro. La Juve ha preso Rovella per 18 milioni più 2 di bonus, più i cartellini di Elia Petrelli e Manolo Portanova.