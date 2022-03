Il rinnovo di Juan Cuadrado procede: è il più semplice tra quelli da fare è allo stesso tempo complesso. Perché? Come riporta la Gazzetta, "c’è un fattore in più di cui tenere conto, un fattore di cui si parla poco. La Juve e il Panita nell’accordo hanno una clausola per cui il club può prolungare il contratto con il colombiano per un anno. Dal 2022 al 2023, sostanzialmente alle stesse cifre di questa stagione, in cui Cuadrado sta guadagnando 5 milioni. La Juve e Lucci, suo agente, però stanno ragionando di altro. La Juve vuole abbassare l’ingaggio, firmato in tempi economicamente meno impegnativi, ed è probabile che si arrivi a un biennale su cifre inferiori".