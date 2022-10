Le parole di Sandroa calciomercato.com:La storia rotola come un pallone. Si ripete. Mostra la stessa faccia, situazioni simili, crisi uguali. Questa Juve sembra il Milan post Ancelotti. Oppure l’Inter post Mourinho, quando in panchina si alternavano allenatori prestigiosi (Benitez, Ranieri, Mancini/bis) e addirittura quelli che adesso sono più ammirati (Gasperini, Pioli, Spalletti). Raffica di giocatori, allenatori, dirigenti… Niente. Perché la ricostruzione è sempre lenta, difficoltosa, piena di situazioni che prima si verificavano e poi non più. Cose che prima riuscivano e poi non più.Ecco, alla Juventus sta succedendo proprio questo. Non riesce più nemmeno l’ordinaria amministrazione, la semplicità, l’abc primitivo tipo “buona difesa e contropiede”. Così l’allenatore sembra un buono a nulla, i giocatori dei fannulloni senza attributi, la società un branco di incapaci. Non è assolutamente così. Ma sembra proprio così. E’ difficilissimo risolvere certe situazioni con qualche mese di tempo; impossibile in pochi giorni o settimane: lo insegna la storia del calcio, non solo quella della Juve (e di Inter e Milan che sono paragoni compatibili).