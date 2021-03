1









In un articolo per ilsole24ore.com il giornalista Marco Bellinazzo ha esaminato, numeri alla mano, i pro e i contro dal lato economico dell'operazione Ronaldo. Nonostante l'importante investimento fatto dalla Juventus, però, ci sarebbe da considerare un incremento dei ricavi e della visibilità del brand che farebbero da contraltare all'esborso per il pagamento dell'ingaggio del campione portoghese:

"Ecco cosa dicono i numeri. L’impegno economico per il cinque volte Pallone d’oro per la Juve sarà pari nel quadriennio a circa 360 milioni (90 a stagione tra stipendio, tasse e l’ammortamento di 29 milioni). Sul versante dei ricavi strutturali, dopo lo sbarco a Torino di CR7, i bianconeri hanno però registrato un incremento biennale di 42 milioni grazie agli sponsor, grazie ai rinnovi con Adidas e Jeep (25 milioni in più rispetto a prima) e all’intesa con Allianz sui naming rights dello stadio. Inoltre nel primo anno di CR7, i ricavi da gare sono aumentati di 14 milioni e quelli da merchandising di 16. Quindi, senza la “recessione” sanitaria che ha annullato questi surplus nella stagione 2019/20 ed anche ipotizzando che non ci sarebbero stati ulteriori aumenti negli introiti negli anni successivi (anche tra diritti tv e Champions) la Juve avrebbe incassato complessivamente, dopo l’arrivo di Ronaldo circa 250 milioni di più in quattro anni rispetto alla stagione 2017/18".