La Juventus al centro delle dinamiche di geopolitica internazionali. L'ultimo rapporto dell'Onu sulla violazione delle sanzioni contro la Corea del Nord tocca anche il club bianconero, in merito agli affari di mercato riguardanti l'attaccante Kwang-song Han. Le Nazioni Unite, infatti, vietano di far lavorare all'estero i cittadini nordcoreani: è una delle numerose misure adottate contro il Paese asiatico governato dal famigerato dittatore Jong-un Kim.

I FATTI - La Juve ha acquistato Han l'anno scorso dal Cagliari, lo ha fatto giocare nell'Under 23 nella prima metà di stagione e a gennaio 2020 l'ha ceduto all'Al-Duhail, in Qatar (realizzando peraltro una plusvalenza di circa 3 milioni). L'Onu - si legge nel rapporto - "aveva subito contattato l'Italia in merito al trasferimento in Qatar di Han, perché non è stato annullato?"