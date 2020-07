Sarri vuole voltare pagina dopo il ko di San Siro ( QUI le sue parole nel post partita), ma le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani sono dedicate alla vittoria del Milan contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport apre con: "". La partita di San Siro prende quasi tutta la prima pagina, che dedica il taglio basso al mercato dell'Inter che pensa... a un ex juventino: ""." titola il Corriere dello Sport, "La Lazio cade a Lecce (1-2), la Juve subisce la remuntada Milan (2-4). Impresa rossonera: Ibra, Kessie, Leao e Rebic ribaltano il vantaggio di Rabiot e Ronaldo, ma Inzaghi non ne approfitta e resta a 7 punti di distacco".