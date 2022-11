La sua partita, ancor di più all'Allianz Stadium. La sua partita perché in palio c'è tantissimo, compreso il futuro delle panchine. Dopo Tottenham-Liverpool, in serata, infatti, anche lui potrà guardare la gara direttamente da Londra. Il grande passato da capitano bianconero in campo, quello vincente sulla panchina della Juve, poi il passaggio all'Inter con il successo in campionato e la fine dell'egemonia bianconera. Ma anche gli screzi, tra cui quello pubblico con Agnelli, e quella mai celata voglia di tornare.- Come sottolinea la Gazzetta, infatti, tra gli indizi potrebbe esserci anche... un'opportunità professionale: con il contratto che lo lega al Tottenham in scadenza nel giugno 2023, un eventuale ko di Allegri metterebbe l’allenatore livornese, già fuori dalla Champions e lontano dalla vetta della classifica occupata dal Napoli, in una posizione ancora più delicata. E la candidatura di Antonio per un clamoroso ritorno a Torino la prossima estate diventerebbe sempre più forte.- Alla Juve 419 partite, 44 gol e 13 trofei (compreso l’Intertoto del 1999) da giocatore e simbolo del popolo bianconero, poi tre scudetti vinti di fila e due Supercoppe italiane con 151 panchine e 102 successi. Conte e Agnelli dopo il turbolento addio e quel dito medio hanno ricucito il rapporto incontrandosi e chiarendo e, se Allegri a fine stagione non sarà confermato, adesso sul nome di Antonio non ci saranno preclusioni come nel 2019. Torino è sempre rimasta la sua città, dove ha casa e gli amici più cari. Solo Conte sa se il prossimo anno Juventus-Inter può tornare a essere la sua partita. E - chiosa il quotidiano - a Torino gli amici, e forse non solo loro, lo aspettano.