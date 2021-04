“Se giochiamo così, non ho preoccupazioni per il futuro”. Così ha detto Andrea Pirlo dopo la sconfitta contro l’Atalanta, anche sul suo di futuro regna l’ombra di Massimiliano Allegri. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nel corso dell’incontro a Forte dei Marmi con Agnelli ha espresso i suoi pensieri sulla squadra, dai pregi ai difetti. Da capire quale sarà la decisione del presidente bianconero e l’eventuale risposta del tecnico livornese, ma dopo due anni di inattività vuole tornare al lavoro e avrebbe l’esperienza giusta – si legge – per sistemare i problemi che hanno penalizzato la Juve in questa stagione.