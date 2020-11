Dieci partite per svoltare. Questo il tempo rimasto a Conte fino a Natale. Saranno sette in Serie A e tre in Champions gli impegni sul calendario per un’Inter che deve rialzarsi per non rischiare il fallimento totale. Dieci partite, con solo tre vittorie per Conte in avvio di stagione, e i dubbi crescono. Una marea di dubbi ingrossata anche dal fatto che Massimiliano Allegri, il “normalizzatore” invocato quando Conte sbraitava contro la società, è ancora in attesa di squadra. Come scrive Tuttosport, il fatto che Allegri abbia svolto egregiamente il compito già a Torino dopo la rottura tra Conte e Andrea Agnelli ha il richiamo ammaliante di una sirena: oggi il contratto da 12 milioni a stagione blinda Conte, ma senza svolta...