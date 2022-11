Nuovi particolari relativi all'omicidio di Vittorio Boiocchi, il 69enne ex capo della curva Nord dell'Inter. Come si legge su Il Fatto Quotidiano in edicola oggi, nell'autunno del 2018 Vittorio Boiocchi entra nell'affare dei parcheggi nelle zone limitrofe allo stadio di San Siro mettendo persone di fiducia accanto a chi gestisce ufficialmente almeno tre maxi-aree: quella di via Tesio dedicata ai tifosi ospiti, quella di fianco al tunnel dove entrano i pullman delle squadre e quella che guarda l'ingresso dell'ippodromo. Circa 20 mila euro in nero da un solo parcheggio in due giorni. A questi si aggiungono i "paninari" (alcuni legati a delle famiglie calabresi coinvolte nella maxi-inchiesta "Infinito") e la droga: chiRisultano certificati in atti i contatti recentissimi di Boiocchi con personaggi collegati alle cosche calabresi della Piana di Gioia Tauro e coi tirapiedi dei clan pugliesi che già hanno avuto interessi criminali all'interno dell'ippodromo di San Siro.