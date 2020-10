"L’ombra del disoccupato Allegri su mezza Europa". Così titola l'edizione odierna di Libero, che spiega come ci siano diversi club alla finestra per lui, soprattutto quelli che hanno panchine traballanti. Il Psg resta favorito, con Real Madrid e Manchester United in seconda fila. Più arretrate Chelsea, Barcellona e l’Inter. L'ex Juve fa gola a tutti e la sua ombra fa paura a diversi allenatori.