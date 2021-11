Ho sognato una notte così nel giorno del compleanno di Del PieroNon ha mai nascosto il fatto che, per lei, è stato un idolo. Come lo è stato per tanti, del resto. E ieri sera ha avuto l'occasione e ha trovato il modo ideale per rendergli omaggio nel giorno del suo compleanno. I soggetti non possono che essere: stesso numero sulle spalle, stessa... esultanza, almeno per una sera. Dopo il pareggio segnato allo scadere contro il, l'attaccante delle Juventus Women ha sfoderato la, celebre esultanza degli ultimi anni di carriera di Pinturicchio. "Sognavo una notte così nel giorno del compleanno di Del Piero​, con il suo numero e nel suo stadio. Sono felicissima di questo". L'esultanza: