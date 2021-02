"Alla fine, è sempre e solo il football". Quello coi piedi e quello con le mani. Paulo Dybala fa i complimenti a Tampa Bay per la vittoria al SuperBowl e in particolare all'MVP, storico quarterback dei Buccaneers, Tom Brady. Il settimo anello, per il migliore di tutti i tempi. E Dybala ha voluto omaggiarlo così: con il lancio di Brady controllato... dal sinistro di Paulo! Alla fine, sì, è sempre e solo football. Con i piedi e con le mani. Di Brady e di Paulo, che non vede l'ora di tornare e fare la differenza in campo. Con un'anticipazione pazzesca: quello stop di mancino.