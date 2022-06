Grazie Apache per tutte le emozioni che ci hai regalato @__CarlitosTevez — JuventusFC (@juventusfc) June 4, 2022

Nel giorno in cui Carlitos Tevez dice ufficialmente addio al calcio giocato, la Juventus omaggia il suo ex numero 10, arrivato nel 2013 e andato via due anni dopo. "Suerte, Carlitos!", scrive l'account bianconero su Twitter. E sul sito un lungo messaggio per l'argentino: "4 giugno 2022, Carlitos Tevez annuncia il suo addio al calcio dopo una carriera ricca di trofei, gol e record con le maglie di Manchester United, Manchester City, Juventus e Boca Juniors. Era l’estate del 2015 quando lo salutammo così dopo aver vinto tanto in maglia bianconera, in soli due anni."Il ricordo che ha lasciato Carlitos a Torino è indelebile negli occhi e nel cuore di ogni tifoso. Giocatore trasversale che, in sole due stagioni, ha fatto innamorare juventini di lunga data e giovani bianconeri, oltre ad aver lasciato uno splendido ricordo anche all’interno del club e come se ce ne fosse bisogno la piacevolissima visita di qualche mese fa ne è stata la conferma. E la bellezza di questa storia è che anche la Juve è rimasta nel cuore di Carlitos perché le storie d’amore si costruiscono insieme. Non ci sarebbe molto da aggiungere a queste parole che ben riassumono il giocatore, ma anche e soprattutto l’uomo. Oggi saluta il calcio un leader, un fuoriclasse, una guida, un esempio di umiltà, determinazione e coraggio.