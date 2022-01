Un po' a sorpresa,è diventato una garanzia per la difesa della Juventus. Tutte le volte che è stato chiamato in causa da Allegri non ha deluso, sfoderando ottime prestazioni, l'ultima a San Siro contro il Milan. Insomma, una risorsa in più che la Juve si ritrova in casa. E il club bianconero, nella mattinata di oggi, ha elogiato il difensore dedicandogli un post su Twitter: