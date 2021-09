Stasera nelle gare di qualificazione ai Mondiali c'è stato anche il pareggio per 1-1 tra Norvegia e Olanda, con gli oranje a pareggiare con Klaassen il gol di Haaland. Nell'Olanda però non c'era in difesa un titolare inamovibile come Matthijs De Ligt, a causa dellache segnò l'eliminazione olandese dal torneo. Il difensore della Juventus torna dunque arruolabile per la prossima gara dell'Olanda, sabato contro il Montenegro.