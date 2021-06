La Juve è da tempo su Manuel Locatelli. Un affare da promessi sposi, con il giocatore che spera di raggiungere presto Torino e il club bianconero convinto di investire su di lui per il futuro. E' pronto per il salto e dopo le ottime annate con il Sassuolo lo ha dimostrato anche in Nazionale. La doppietta contro la Svizzera è solo l'ultimo segnale di un percorso intrapreso ormai da tempo. Locatelli sino alla scorsa settimana veniva valutato 40 milioni, ma ora? Il prezzo che fa la Juve è simile, ma l'asta internazionale rischia di far schizzare il costo del suo cartellino alle stelle. Nell’anno del Covid un po’ tutti provano a far scendere i costi, ma non è detto che accada. In giro c'è già chi parla di un valore di 50 o 60 milioni per il giocatore, ma la Juve ha le idee chiare.



Federico Cherubini parla con Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ormai da mesi, alla ricerca della quadra. Si trattano cifre e contropartite tecniche (con Dragusin in vantaggio su Rovella, Fagioli, Frabotta e così via) e la Juve ragiona partendo da 25 milioni, per arrivare a 30. Approcci e schermaglie in attesa di un confronto che, riporta la Gazzetta, i due dirigenti si sono ripromessi di avere faccia a faccia la prossima settimana, in un giorno ancora imprecisato. Da bambino Locatelli tifava Juve, il suo idolo era Del Piero, ed ecco perché il colpo può essere più facile da chiudere: in più frangenti lui ha espresso la sua volontà di proseguire la carriera in bianconero e non vuole una lunga trattativa, anzi "fosse per lui la firma potrebbe arrivare già domani…", scrive la rosea. Chelsea, Manchester United, ma anche dell’Arsenal e Tottenham provano a far cambiare idea al Sassuolo e a lui.