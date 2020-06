Secondo Sky Sport è arrivata una prima apertura da Arthur per trasferirsi alla Juventus. I contatti con il club sono continui, i bianconeri hanno offerto un contratto da 5 milioni di euro a stagione, più del doppio di quello che prende al Barcellona. E proprio il club spagnolo da tempo sta spingendo per convincerlo ad accettare l'offerta della Juve: in piedi c'è uno scambio con Pjanic, che ha già dato da tempo l'ok al Barça e non intende rimangiarsi la parola.