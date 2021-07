, capitano della Sampdoria ed ex attaccante della Juventus, ha parlato in un'intervista rilasciata al Secolo XIX soffermandosi anche sulla possibilità concreta che ha avuto di tornare a Torino:- "L’offerta era vera, ma alla fine non è stato un “no” a loro, ma un “sì” alla Sampdoria. Ringrazio la Juventus è stato un attestato di stima pazzesco a 37 anni. Ma stavo troppo bene qui".- "Sogno i 200 gol in A (è a 177, ndr) ma è lunga. Ora mi piacerebbe andare in tripla cifra con la Samp, dovrebbe essere lì (è a 99, ndr), ma non diciamo niente".- "Rimpianti per la mia storia con la Nazionale? Potrei fare un lungo elenco di momenti non giusti della mia carriera. Dovevo fare il rinnovo con la Juventus e mi sono spaccato il ginocchio, a Napoli sapete come è finita. Sì che ci penso al mio passato. Ma ci vuole anche fortuna".