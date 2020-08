Antonio Conte è in difficoltà all'Inter. Dopo aver perso la finale di Europa League contro il Siviglia, il tecnico salentino potrebbe lasciare anzitempo i nerazzurri. Tra i sostituti, secondo quanto riferito da FcInterNews, c'è in prima fila Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juve. Per lui sarebbe pronto un biennale a cifre inferiori rispetto a quelle percepite attualmente da Conte (12 milioni a stagione). L'Inter smentisce contatti diretti, ma telefonate sono arrivate. Allegri, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha dato la sua disponibilità allo sbarco in nerazzurro.