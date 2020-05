1









La Juventus non smette di seguire Mauro Icardi. Il centravanti argentino, però, è ancora conteso da Inter e Psg, con quest'ultimi che stanno cercando di far scendere il prezzo prefissato per il riscatto lo scorso settembre. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i parigini avrebbero chiesto uno sconto di 10 milioni, offrendone quindi 60 per il cartellino di Icardi. La Juve resta sullo sfondo, consapevole che sarà più facile trattare con il Psg che non con l'Inter: attenzione però, perché in questi mesi si è parlato di una clausola che alzerebbe di 15 milioni il prezzo di Icardi qualora il Psg lo cedesse alla Juventus.