di Alessio Salerio

Juan Cuadrado è tornato oggi ad allenarsi a Torino insieme alla Juventus, dopo le meritate vacanze a far seguito all'esperienza in Copa America con la sua Colombia. Il futuro dell'esterno d'attacco in bianconero resta in bilico, nonostante la sua volontà sia molto chiara, come da lui espresso nelle scorse settimane: "Mi sento felice alla Juve, la mia famiglia è contenta e i nostri pensieri sono di rimanere a Torino". Nessuna volontà di trasferirsi altrove, dunque, mentre il club valuta il da farsi, tra la ricca offerta in arivo dalla Cina e il ruolo nella formazione di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. IL PUNTO - L'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro dello Shanghai Shenhua aveva convinto i bianconeri, ma non Cuadrado, disposto a rinunciare a 10 milioni di euro netti in Cina pur di restare a Torino e giocarsi le proprie chance da titolare con Sarri. A favorire la sua posizione in tal senso è l'assenza di alternative valide e apprezzate dalla Juventus sul mercato in caso di partenza di Joao Cancelo, al momento diviso tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Sfumato Kieran Trippier, volato all'Atletico Madrid, non convincono a pieno i profili di Elseid Hysaj del Napoli e di Matteo Darmian del Manchester United. Ecco perché Cuadrado potrebbe essere utilissimo nell'atipico ruolo di terzino destro. Quello di oggi, insomma, potrebbe essere soltanto un nuovo inizio per Cuadrado con la maglia bianconera.