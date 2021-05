1









I vaccini per far tornare il pubblico negli stadi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che spiega come sia iniziato il piano per riportare il pubblico allo stadio in maniera costante, con tanti eventi a fare da apripista. Per il calcio si comincia mercoledì con i 4300 spettatori di Atalanta-Juve, la finale di Coppa Italia, le prime porte aperte del calcio a distanza di oltre 8 mesi. Poi l'Europeo e l'obiettivo per fine agosto: cominciare la stagione con un numero di spettatori che arrivi a metà della capienza. Un 50% un po’ dichiarato un po’ sussurrato, che viene ritenuto realistico per le buone notizie sul fronte della campagna vaccinale.



Come scrive la rosea: "Saranno tutte da verificare in quel momento le condizioni per entrare negli impianti da parte del pubblico. È probabile che nelle prossime settimane i meccanismi del pass vaccinale saranno collaudati ed è ovvio che quello strumento potrà essere utilissimo per andare avanti sulla linea delle riaperture con più fiducia. Per ora si è ancora prudenti, e se in Coppa Italia gli spettatori dovranno scaricare la app «Mitiga» per dimostrare di essere in regola, bisognerà aspettare qualche giorno per il protocollo definitivo per l’accesso agli Europei (in particolare va chiarito quando si deve fare il tampone rapido per poter certificare la negatività). Ma la strada è ormai tracciata".