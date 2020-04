Quella di Merihè una corsa contro il tempo. Verso l'Europeo ma, soprattutto, verso il ritorno in campo con la maglia della Juventus. Il difensore turco è out da metà dicembre, quando all'Olimpico contro la Roma si è rotto il legamento crociato. Lo slittamento del campionato però può facilitare il recupero di Demiral in vista della parte finale della stagione. L'ex Sassuolo infatti punta a recuperare per giocare almeno qualche partita nel mese di luglio.