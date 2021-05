La Juventus punta alla doppietta sul mercato, da siglare in casa Milan. Donnarumma è sul mercato, Calhanoglu invece sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza senza grandi risultati e il club bianconero medita il doppio colpo a parametro zero. Per il portiere rossonero è necessaria l’uscita di Szczesny, mentre il turco sarebbe il trequartista ideale che aiuterebbe Allegri nel suo possibile 4-2-3-1, che vorrebbe proporre nella prossima stagione.