Un'estate incredibile per i colori azzurri. Questa sera la Nazionale femminile di pallavolo di è aggiudicata la vittoria dell'Europeo, in Serbia, contro le fortissime padrone di casa. Nel corso degli immediati festeggiamenti televisivi, negli studi Rai, l'ex pallavolista e oggi commentatrice, Consuelo Mangifesta, non ha potuto fare a meno di citare la frase di Leonardo Bonucci diventata ormai iconica: "Continuiamo a mangiare pastasciutta".