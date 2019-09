La Fifa ha pubblicato i voti di ognuno degli elettori dei suoi Awards, andati in scena questa sera a La Scala. Messi ha ottenuto il maggior numero di preferenze, per quanto riguarda il Miglior Giocatore, ma Cristiano Ronaldo ha avuto tutti gli onori di casa: infatti, sia il capitano della Nazionale - e ovviamente compagno alla Juve - Giorgio Chiellini che il ct Roberto Mancini avevano scelto il portoghese come preferito.