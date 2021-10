L'Italia Under 21 mette un tassello nella propria campagna di qualificazione ai prossimi Europei di categoria: vittoria perin trasferta contro la Bosnia, con le reti di Okoli (difensore, compagno dello juventino Fagioli alla Cremonese, di proprietà dall'Atalanta) e di Emanuel Vignato. Nella ripresa accorciano i padroni di casa con Barisic, ma il risultato non cambia. Nessun titolare della Juventus nell'undici di partenza schierato dal c.t. Nicolato, se non un obiettivo di mercato come Lucca nel ruolo di centravanti. Nel secondo tempo sono però entrati in campo due giocatori dal cartellino bianconero: