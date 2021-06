L'Italia prosegue il proprio percorso di avvicinamento all'Europeo. Dopo l'amichevole di ieri contro la Repubblica Ceca, gli altri componenti del gruppo sono scesi in campo per un test match contro l'Italia Under 20. Ad uscire vittoriosi dalla partitella - 20 minuti per tempo - sono stati gli azzurrini, con il risultato di 1 a 0. Nella squadra del ct Bollini, in campo anche uno Juventino: Filippo Ranocchia, centrocampista della Juventus Under 23. Insieme a lui, anche Franco Tongya, ex Juve oggi al Marsiglia che a gennaio fu protagonista dello scambio con Marley Aké.