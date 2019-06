C'è tanta Juventus Women nella grande Italia femminile che ieri ha steso la Cina per 2-0 negli ottavi di finale del Mondiale. E i voti per le ragazze bianconere sono da urlo, almeno secondo il giudizio de La Gazzetta dello Sport. Il portiere Laura Giuliani si merita un 7, mentre il difensore e capitano Sara Gama sale addirittura a un 7.5. Valentina Cernoia a centrocampo, al pari di Cristina Girelli in attacco, vanno oltre la sufficienza con un 6.5, mentre Aurora Galli, autrice del secondo gol azzurro, ottiene un bel 7. Martina Rosucci, entrata nel finale, prende 6, così come Barbara Bonansea, tra le più deludenti nella splendida giornata per l'Italia.