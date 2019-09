L'Italia Femminile vince anche la seconda gara delle Qualificazioni all'Europeo in Inghilterra del 2021. Un successo arrivato per 1-0 contro la Georgia, in una gara vinta in modo risicato, ma mai davvero in discussione. Le georgiane sono state schiacciate nella propria metà campo per l'intero match, ma le azzurre non hanno ottimizzato questo dominio. Girelli, numero 10 azzurro e della Juve, ha segnato su respinta dopo aver sbagliato in un primo momento il calcio di rigore.



LE PAROLE - La stessa Girelli a fine gara ha detto: "Si dice che alla fine conti solo il risultato e la vittoria, ma vincere così non basta e non ci deve bastare. Dobbiamo fermarci, riflettere su queste 2 prestazioni, capire il perché di certi errori e RIPARTIRE da ciò che siamo sempre state state. Torniamo a casa con i 6 punti e questa è la cosa positiva, ma dobbiamo fare molto di più perché la strada per la qualificazione per l'europeo è lunga, difficile e non ci siamo solo noi a correre". A lei si aggiunta anche Sara Gama: "Abbiamo macinato molto gioco, ma nei prossimi tempi dovremo lavorare sulla qualità. Certe partite vengono così ma non tutto succede per caso. L'attitudine però deve essere positiva: torniamo a casa dalla doppia trasferta con due vittorie e il tempo per assestarci".