L'Italia vincendo questi Europei ha battuto un record.Quale? Ce lo spiega Calciomercato.com:Vincendo Euro2020, che con lo slittamento di un anno causa covid ha bruciato parte del fatturato del torneo (circa il 25% del totale), l'Italia ha incassato il massimo possibile, 28,25 milioni di euro, diventandoUna percentuale di questa somma andrà in premi ai giocatori, che incassano 250mila euro a testa (in caso di secondo posto sarebbero stati 200mila, 150mila per la semifinale e 80mila per i quarti)".