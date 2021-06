Oggi in Italia-Galles, partita dove il c.t. azzurro Mancini può fare un po' di turnover con vista sugli ottavi di finale degli Europei, Federico Bernardeschi ha parecchie chance di giocare come ala nel 4-3-3 al posto di Insigne o Berardi. Un ruolo che sarebbe il più consono alle sue caratteristiche originarie, rispetto al pellegrinaggio nelle varie zone di campo che l'ex Fiorentina ha vissuto nelle Juventus di Sarri e Pirlo. E un ruolo nel quale Bernardeschi spera di destare buona impressione su Max Allegri, l'unico allenatore col quale alla Juve abbia vissuto delle prestazioni davvero convincenti.

Come spiega Calciomercato.com il club bianconero osserverà attentamente Bernardeschi nelle partite in cui avrà modo di giocare in questi Europei, per farsi un'idea più precisa di cosa poter fare con lui nell'immediato futuro. Il contratto scade l'anno prossimo, l'ideale a livello di mercato sarebbe riuscire a venderlo quest'estate per monetizzare, ma con uno stipendio da 4 milioni di euro è difficile piazzarlo. Per ora l'intenzione rimane quella di cederlo, ma eventuali performance di alto livello in Nazionale a Euro 2020 potrebbero convincere Cherubini e Allegri che, in caso di mancata cessione, potrà rivelarsi un giocatore utile da avere in squadra nella prossima stagione.