Tra pochi minuti L'Italia ritroverà il campo di Wembley, dopo il trionfo di questa estate che l'ha portata a raggiungere la vetta d'Europa. Ad affrontarla però ci sarà l'Argentina di Leo Messi, in quella che sarà una sfida particolare e tutta nuova, visto che si sfideranno i Campioni d'Europa contro i Campioni d'America. Ma sarà una sfida speciale anche per Giorgio Chiellini, in quella che sarà la sua ultima apparizione con la maglia Azzurra. A renderlo noto è stata anche la Nazionale, che ha voluto celebrare e ringraziare il difensore bianconero attraverso un post condiviso sui social che, recita così: 'Grazie Giorgio, grazie Capitano'. Semplice, ma che racchiude allo stesso tempo tutto il valore che Chiellini ha trasmesso nel corso della sua carriera.