"Amici britannici mi dispiace, ma ve l'avevamo già detto. Non ne avete mangiata abbastanza di pastasciutta. Mangiatene di più!"

Questa la gioia social di Lapo Elkann dopo la vittoria dell'Italia anche nella staffetta 4x100 firmata da Patta, Jacobs, Desalu e Tortu. Ancora contro gli inglesi, ancora di "corto muso". Lapo riprende l'ormai tormentone lanciato da Bonucci durante la premiazione degli Europei a Wembley.

friends I’m sorry, but we’ve already told you. You didn’t eat enough. Eat more pasta #4x100 pic.twitter.com/uMWNoQ7A7z