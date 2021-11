"Allegri fa esattamente il contrario di Conte: infonde calma e tranquillità ai giocatori, instaurando un rapporto amichevole e confidenziale (il canestro di Vinovo sta ancora aspettando la rivincita tra Pogba e il mister), ma soprattutto enunciando la, ormai celeberrima, teoria del corto muso. Secondo Max non serviva ammazzare il campionato facendo centinaia di punti, ma bastava ottenerne uno in più dell’avversario per risultare campioni a fine stagione. Avrebbe detto le stesse cose se si fosse seduto sulla panchina della Juve nella stagione 2010-2011, dopo due settimi posti? Non si sa, ma ciò che è certo è che ha adattato la sua idea alle necessità del gruppo.E veniamo al secondo Allegri. A stagione in corso è impossibile giudicare l’operato di un allenatore: mancano ancora troppe partite per tracciare un bilancio. Però, vista la classifica della Serie A, si può dire qualcosa su come Allegri sta interpretando il modo di essere Leader.Se nella prima esperienza bianconera Max era riuscito a creare una squadra che lo seguisse e mettesse in atto i principi di gioco adatti a quella rosa (difesa posizionale e fiammate dei campioni là davanti) sembra che, ad oggi, non abbia ancora riconosciuto le caratteristiche del suo gruppo.In alcune partite - come contro Chelsea e Roma - Allegri è riuscito ad attuare il gioco che voleva (lasciando iniziativa all’avversario per poi punirlo appena si apriva qualche spazio), ma al contrario ha steccato negli scontri con squadre che hanno lasciato il controllo del pallone alla Juventus.Proprio per questo, dopo l’ultima sconfitta contro il Verona, Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni pesanti, facendo capire alla squadra che se si vuole vincere bisogna cambiare atteggiamento, adattandosi ogni domenica all’avversario contro cui si gioca."