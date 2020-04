Istinto puro

, un attaccante che sul proprio istinto ha costruito una meravigliosa carriera. Quando si pensa all’essenza del finalizzatore d’area di rigore, non si può pensare che a lui. Lagli ha voluto dedicare il, una rete che esemplifica cosa vuol dire ‘istinto’. Una marcatura di quelle pesanti, segnata in un derby d’Italia: Inzaghi si inserisce in area, salta di netto il difensore con una finta a rientrare e batte il portiere dell’Inter con un tocco d’esterno sotto le gambe. Ecco il gol del giorno scelto dalla Juventus.