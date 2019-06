Your browser does not support iframes.

Dopo la sconfitta del suo Tottenham in finale di Champions League contro il Liverpool, Mauricio Pochettino diventa immediatamente il tecnico ideale… per la Juve. Sui social network infatti l'allenatore argentino viene bersagliato a suon di "meme": il fatto di non essere riuscito ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, scrivono in molti con perfida ironia, è un titolo di merito per il club juventino, che in questa condizione si ritrova da qualche anno a questa parte. In realtà è solo un divertissment per il web (tant'è che anche molti tifosi juventini volentieri "condividono" facendo autoironia): la sfida per la panchina lasciata libera da Allegri sembra essere ormai fra Sarri e Guardiola.