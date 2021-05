1









Quella contro l'Atalanta di ieri sera, secondo molti, è soprattutto la vittoria di Andrea Pirlo. Bistrattato (specie nell'ultimo periodo), dato addirittura vicino ad un clamoroso esonero, il tecnico della Juve può ora quantomeno fregiarsi di un riconoscimento: è l’allenatore italiano più vincente della stagione 2020/21 essendosi aggiudicato, oltre alla Coppa Italia, anche la Supercoppa, con buona pace del neo scudettato Antonio Conte. A prescindere di quale sarà il suo futuro, in queste ore su Instagram è forse lui il più citato, da parte di tifosi bianconeri e non. E se alla fine sarà addio, dopo ieri sarà forse meno indolore per tutti…